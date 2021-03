Incidente stradale sulla 107 all’uscita di una galleria, 3 feriti di cui due gravi

Tre persone sono rimaste ferite, due definiti in gravi condizioni, tra cui una bambina di 10 anni, in un incidente stradale avvenuto stamane lungo la statale 107 “Silana Crotonese”, all’altezza del territorio di San Fili, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente tra loro all’uscita della galleria della Crocetta. Sul posto, da quanto appreso, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato i feriti critici, tra cui la piccola, all’Annunziata di Cosenza.

Il traffico lungo la statale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e liberare le carreggiate dei mezzi incidentati.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le squadre Anas, le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

