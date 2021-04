Nasconde l’eroina nell’ombelico, scoperto e arrestato

Aveva nascosto cinque grammi di eroina pura nell’incavo dell’ ombelico ritenendo, così, di poter sfuggire ad un controllo dei carabinieri. Un trentaseienne di Mormanno è stato arrestato a Cassano allo Ionio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in trasferta dal paese di residenza, è stato fermato da una pattuglia per un controllo mentre era a bordo della sua automobile. Alla decisione dei militari di procedere ad una perquisizione veicolare e personale ha assunto un atteggiamento di forte agitazione. Durante il controllo personale, effettuato in caserma, nell’incavo dell’ombelico del trentaseienne è stato individuato un involucro termo-sigillato contenente 5 grammi di eroina pura.

Allargata anche all’abitazione dell’uomo, a Mormanno, la perquisizione ha consentito di trovare, nascosti in varie zone della casa, un bilancino di precisione funzionante, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e altri 20 grammi circa di marijuana. La sostanza stupefacente e tutto l’altro materiale sono stati sequestrati.

