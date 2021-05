Trovato in possesso di oltre cento grammi di cocaina, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato ad Amantea un 58enne del posto perché trovato in possesso di oltre cento grammi di droga.

Durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari della locale stazione hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina. Fondamentale è stata la segnalazione del cane antidroga in corrispondenza dell’armadio collocato nella camera da letto. Dentro la tasca di uno dei giubbotti appesi erano stati nascosti 3 involucri contenenti cocaina per oltre 100 grammi.

La perquisizione dei restanti locali della casa ha consentito di portare alla luce altre dosi di stupefacente: in un mobile della cucina ed in una cassettiera del bagno erano stati nascosti altri 4 involucri contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina; oltre a materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento della droga.

Le analisi nei laboratori dell’Arma hanno permesso di accertare che dal quantitativo di droga sequestrata potevano essere ricavate oltre seicento dosi da smerciare nelle piazze di spaccio.

Il 58enne, di cui non sono state rese note le generalità, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dal pm di turno presso la procura di Paola. L’arresto è stato convalidato.

