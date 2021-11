Sorpreso in casa con la droga, arrestato

Prosegue il “piano sicurezza” della Compagnia Carabinieri di Rende che in questi giorni ha posto in essere un articolato servizio straordinario del controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di maggiore allarme sociale, dalla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti ai reati contro il patrimonio.

Nell’ambito dell’attività, che ha visto dispiegati sul Comune di Bisignano diverse pattuglie dell’Arma comprese le unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, è stato tratto in arresto un uomo di 35 anni, G.G., sorpreso in casa con diversi quantitativi di droga.

Sin dall’ingresso dei Carabinieri nell’abitazione dell’uomo, il fiuto del cane antidroga ha consentito di rinvenire all’interno del cesto dei panni sporchi, abilmente nascosti in un luogo ove l’arrestato riteneva non potesse estendersi la ricerca, 130 grammi di “marijuana” pronta per essere suddivisa in dosi da immettere sul mercato. Sequestrato oltre allo stupefacente, anche l’occorrente per il confezionamento come bilancini di precisione per pesare la droga e le bustine di plastica.

Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 1.500 euro. L’uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria di Cosenza è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.