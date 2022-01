Sbanda con la sua auto, morto a 19 anni

Un 19enne di Corigliano è morto, la notte scorsa, in un incidente sulla strada statale 106 Ionica in contrada Toscano Ioele, a Corigliano Rossano.

Il ragazzo era a bordo della sua Fiat 500, quando, per cause in corso di accertamento, è sbandato ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. La vittima stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata nell’area urbana di Rossano. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.