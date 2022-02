Campagna anti droga CC Rende, una denuncia e 7 segnalazioni

Proseguono, senza sosta, i servizi di prevenzione predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Rende finalizzati al controllo del territorio e alla repressione dei fenomeni criminosi. Nel corso degli stessi, i militari della Stazione di Bisignano hanno sorpreso un giovane di 25 anni, in possesso di 32,5 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione domiciliare non solo è stato possibile rinvenire anche il materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, sottoposta a sequestro, ma sono state trovate 18 cartucce calibro 16 illegalmente detenute.

Per tali motivi il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per detenzione abusiva di munizioni.

Altre sette persone, invece, tutte d’età compresa tra 16 e 40 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Cosenza, in quanto assuntori di stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale, sono state sorprese in possesso complessivamente di 13 grammi tra marijuana e cocaina. La droga è stata sequestrata. I controlli dei militari nei prossimi giorni saranno intensificati.