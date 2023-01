Abitazione in fiamme, donna salvata dai poliziotti e Vigili del fuoco

Nella tarda serata di ieri, 9 gennaio 2023, la Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari (Cosenza), a seguito di segnalazione giunta sul numero di emergenza “113”, si è recata presso un’abitazione in fiamme, sita in via dell’Agricoltura della città del Pollino, unitamente ad una Squadra dei Vigili del Fuoco, precedentemente avvisata.

Sul posto gli agenti sono stati subito allertati dalle urla di una donna provenire da un appartamento sito al primo piano dell’edificio. In effetti, la donna terrorizzata, si era rifugiata all’interno della sua camera da letto dalla quale non poteva uscire a causa delle fiamme che avevano ormai interessato tutta l’abitazione.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo in pochissimi istanti la donna sottraendola alle fiamme, affidandola poi agli operatori di polizia che l’hanno portata in strada in un luogo sicuro.

Successivamente è stata consegnata alle cure del personale medico del 118 e trasportata presso il locale nosocomio per le cure del caso, non in pericolo di vita. Le fiamme sono state domate dai pompieri e lo stabile messo in sicurezza.