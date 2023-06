Due incendi dolosi nel Cosentino, fuoco ad una villetta e a un ristorante

Al Forum economico di San Pietroburgo il presidente della Federazione russa attacca l'Occidente: "E' coinvolto a pieno titolo nel conflitto fornendo armamenti al regime di Kiev". Il capo dello Stato ha accusato le autorità ucraine di glorificare i neonazisti: "I neonazisti, discendenti di Hitler, sono stati eretti sul podio come eroi dell'Ucraina di oggi. L'Olocausto e lo sterminio di sei milioni di ebrei. Un milione e mezzo sono stati uccisi in Ucraina, e soprattutto per mano di Bandera", divenuto eroe ucraino