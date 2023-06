Montalto Uffugo, incendio distrugge deposito di mobili

1 di 3

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un capannone adibito a deposito di mobili nella frazione Coretto, nel comune di Montalto Uffugo.

La struttura, di circa 3.000 metri quadrati, ha preso fuoco per cause che dalle prime informazioni sembrerebbero essere accidentali. Tuttavia non si esclude alcuna ipotesi, compreso il dolo. Indagini in questo senso sono in corso. Tutto il materiale e la merce presente all’interno sono andati completamente distrutti. Le alte temperature hanno danneggiato l’edificio determinando il crollo totale del tetto.

Sul posto stanno operando dalle 13:20 di oggi i Vigili del fuoco del Comando di Cosenza che sono giunti sul posto con autobotti ed autoscala. Proseguono al momento le operazioni di spegnimento e la bonifica nonché la messa in sicurezza del sito. A coordinare le operazioni di soccorso il funzionario del comando dei Vigili di Cosenza, architetto Gerardo Ferito.