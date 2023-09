Nasconde nel bagno di casa oltre tre kg di droga, arrestato

Nascondeva nel bagno di casa 35 panetti di hashish per un peso di oltre 3,1 chilogrammi. Così agenti di polizia della Questura di Cosenza ad esito di una perquisizione domiciliare a Rende hanno arrestato un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I poliziotti, insieme ai colleghi cinofili di Vibo Valentia ed al cane antidroga “Digos”, hanno fatto accesso presso un condominio popolare nel grosso centro alle porte di Cosenza.

All’interno dello stabile il cane antidroga ha puntato con insistenza un appartamento, avendo “fiutato” la possibile presenza di droga. Una volta intervenuto sul posto il proprietario, gli agenti sono entrati nell’abitazione, utilizzata dall’uomo come deposito, e la conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 35 panetti, per 3.150 grammi circa, occultata nel bagno.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla locale casa circondariale su disposizione della Procura di Cosenza.