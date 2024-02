Maltratta la madre e riceve il divieto di avvicinarla. Cosentino viola la misura e finisce in carcere

Lo scorso gennaio era stato raggiunto da un divieto di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti contro la madre. Divieto violato che gli è costata la libertà personale.

Protagonista un 41enne di Cosenza che in barba alla disposizione si è ripresentato a casa del genitore probabilmente per riprendere maltrattamenti e richieste di denaro. Così i carabinieri bruzi dopo aver scoperto la violazione hanno redatto una informativa in procura la quale ha richiesto al giudice un aggravamento della misura. Per il 41enne sono scattate le manette e si sono aperte così le porte del carcere di Viale Mancini.