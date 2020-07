Incidente tra Cutro e Crotone, un morto e due feriti gravi

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Ancora sangue sulle strade calabresi. Dopo l’incidente mortale nel catanzarese un altro grave sinistro, con un morto e due feriti gravi, si è verificato nel pomeriggio tra il comune di Cutro e Crotone.

Per cause in corso di accertamento, due mezzi, una Citroen C1 ed un furgone Citroen Jumpy, si sono scontrati tra loro. A rimetterci la vita, la conducente della vettura mentre altri due passeggeri sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Crotone.

Sul posto, oltre al 118 e alle forze dell’ordine sono intervenuti i Vigili del fuoco. I caschi rossi hanno estratto dalle lamiere le persone ferite e la persona deceduta nonché messo in sicurezza gli automezzi e la zona interessata dal sinistro.

Il tratto della provinciale è rimasto chiuso al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.

