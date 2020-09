Crotone Milan, Stroppa contesta le fasi sul rigore. “Squadra ha fatto abbastanza bene”

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

“Secondo me c’è un fallo nettissimo col braccio da parte di Rebic in occasione del rigore che ha portato al primo gol del Milan”. Lo ha detto il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa nel post gara Crotone Milan finita con la vittoria dei milanesi per 2-0.

“Sicuramente – ha aggiunto – potevamo fare meglio in quell’occasione ma per il resto la squadra ha fatto abbastanza bene. Si può e si deve fare di più, però rispetto a Genova la squadra mi sembra in netta crescita e in alcune giocate potevamo fare meglio. Di contro posso dire che avevamo di fronte il Milan, una squadra che in questo momento ha una condizione sicuramente migliore e individualmente ci sono state delle giocate importanti”.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb