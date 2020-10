Serie A, il Crotone si rafforza con Siligardi, Djidji e Luperto

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Chiuso il calciomercato estivo, il Crotone “rafforza” la squadra con tre innesti che potrebbero dare slancio alla formazione di mister Stroppa. L’attaccante Luca Siligardi è stato preso in prestito dal Parma. Nato a Correggio il 26 gennaio 1988, Siligardi è un mancino naturale, duttile, veloce e molto dotato tecnicamente. Nel suo curriculum vanta tre promozioni in Serie A ottenute con Livorno, Hellas Verona e Parma. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter con cui ha anche esordito in Prima squadra, in Coppa Italia, nella stagione 2007/2008, Siligardi vanta ben 151 presenze e 7 reti in cadetteria e 107 gettoni conditi da 8 gol nella massima serie.

Arriva a Crotone anche il difensore Koffi Djidji, in prestito dal Torino. Nato il 30 novembre 1992 a Bagnolet (Francia) con passaporto ivoriano, il calciatore è cresciuto col Nantes ed ha giocato con la squadra francese fino al 2018 collezionando ben 111 presenze. “Difensore centrale alto e agile, Djidji, spiega la società, “è dotato di un innato senso della posizione”.

Il Napoli ha ceduto in prestito al Crotone il difensore Sebastiano Luperto. Nato a Lecce il 6 settembre del 1996 Luperto cresce proprio nella squadra della sua città dove esordisce anche in Prima squadra ad agosto 2013, ancora 16enne, in Coppa Italia per poi essere acquistato dal Napoli poche settimane dopo. Dopo aver maturato esperienze in prestito alla Pro Vercelli e all’Empoli, vincendo con i toscani il campionato di B da protagonista, nelle ultime 2 stagioni Luperto ha vestito i colori azzurri del Napoli. Esperienza anche internazionale per lui, che tra Champions League ed Europa League vanta 6 presenze sommate ai 5 gettoni con l’Under 21.

La società comunica inoltre di aver effettuato le seguenti operazioni di mercato in uscita: il difensore Guillaume Gigliotti è stato ceduto a titolo definitivo al Chievo Verona; risoluzione consensuale con il difensore Nicolas Spolli; il centrocampista Jean Lambert Evan’s è andato in prestito al Catanzaro; il centrocampista ventenne Giovanni Bruzzaniti, è stato acquisito a titolo definitivo dalla Pro Vercelli mentre l’attaccante Giuseppe Borello è stato ceduto a titolo temporaneo al Football Club Pro Vercelli.

