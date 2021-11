Altri due sbarchi a Crotone, oltre cento i migranti approdati

Nel weekend appena trascorso altri due sbarchi hanno interessato le nostre coste, il primo, di 53 migranti, è avvenuto nella serata del 6 novembre in località Capocolonna, mentre l’altro di 59 immigrati nella nottata appena trascorsa presso il Porto di Crotone. Lo rende noto la Polizia. I migranti sono tutti provenienti dall’Iran, Iraq e Afghanistan.

Nel corso del primo sbarco, gli operatori, oltre ad espletare le ordinarie operazioni di soccorso, hanno dovuto soccorrere anche una donna incinta che versava in uno stato di ipotermia ed è stata immediatamente trasportata presso il locale nosocomio.

I migranti sono stati momentaneamente allocati per il periodo di isolamento fiduciario presso il Regional Hub S. Anna di Isola di Capo Rizzuto, in attesa di essere smistati in altri centri.