Naufragio, procuratore: “A buon punto ricostruzione comunicazioni”

“Ce la stiamo mettendo tutta, siamo a buon punto di ricostruzione della rete di comunicazioni che sono avvenute prima dell’evento”. A dirlo ai giornalisti il procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia, arrivando al palazzo di giustizia.

“Come abbiamo detto sin dal primo momento – ha sostenuto – stiamo acquisendo tutti gli elementi connessi a questa vicenda e ciò che riguarda i momenti precedenti al disastro. Siamo già a un punto di un certo interesse. Stiamo raccogliendo tutti gli atti”.

“Perché l’imbarcazione è stata lasciata sola? bella domanda. Il secondo fascicolo? Nessun’altra dichiarazione”.

“Da parte nostra non ci saranno comunicazioni finché non avremo raggiunto dei punti di certezza su quanto è successo prima del fatto. Tutto quello che esce non esce certamente dai nostri uffici”, ha detto il procuratore. “Dovete avere un po’ di pazienza – ha aggiunto – non sono cose che si possono puntualizzare in poche ore e abbiamo bisogno ancora di qualche giorno”.

“Non è una conferenza stampa – ha tenuto a precisare Capoccia – è solo un atto di rispetto nei confronti di tutti voi che state seguendo con grande attenzione questa immane tragedia”.