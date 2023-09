Uomo spacca la faccia alla moglie, la figlia chiama i CC e fa arrestare il padre

Ha picchiato la moglie provocandole gravi ferite al volto, all’addome e provocato la rottura dei denti incisivi, fino a quando la figlia minorenne, che ha assistito alla scena, ha trovato il coraggio di chiamare i Carabinieri che sono intervenuti e lo hanno arrestato.

E’ successo a Crotone nella serata di ieri. Protagonista un 52 enne che, secondo quanto raccontato dalla donna, era un tossicodipendente e dedito all’abuso di alcol.

L’uomo, sempre secondo il racconto, era in stato di alterazione psicofisica per l’uso smodato di bevande alcoliche, quando ha aggredito violentemente la consorte, colpendola con calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi della figlia che, inerme davanti alla veemenza del padre, ha trovato il coraggio di chiudersi in una stanza e chiamare il numero di emergenza 112, permettendo ai militari della radiomobile della Compagnia di Crotone di intervenire tempestivamente, evitando più gravi conseguenze, ed arrestare l’uomo.

La donna, terrorizzata ed impaurita, coperta di lividi ed ecchimosi sul corpo e sul viso, è stata trasportata in ospedale e medicata, con ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Dopo le dimissioni avvenute nella tarda serata di ieri, la vittima ha formalmente denunciato il marito in caserma, riferendo che il coniuge, tossicodipendente e spesso in stato di alterazione psicofisica dovuta anche all’abuso di alcol, non era nuovo a queste brutali aggressioni fisiche e verbali, subite quasi quotidianamente da molti mesi, seppur sempre taciute per timore che l’uomo se la prendesse ancor più duramente con lei ma soprattutto con la figlia minorenne. L’uomo è finito in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.