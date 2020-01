Sbanda con l’auto e finisce contro un albero, ferita non grave

1 di 2

E’ di una ferita non grave il bilancio di un incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio a Locri, dove una Fiat 127, sarebbe sbandata andando a sbattere contro un albero.

La donna è stata estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco di Siderno, poi consegnata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. Non versa in gravi condizioni.

I pompieri hanno faticato non poco a estrarre la ferita dall’abitacolo in quanto l’auto è un vecchio modello, quindi con lamiere robuste. Forse anche per questo la conducente non si è fatta ancora più male.