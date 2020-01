Gettava pipì ed escrementi ai vicini, divieto di dimora per donna andata su “Le Iene”

Molestava i vicini insultandoli e gettando nei loro cortili secchiate di pipì, escrementi e avanzi di cibo avariato al punto che qualcuno, ormai davvero esasperato, ha segnalato il caso alle “Le Iene” che sono venute in Calabria per mostrare a tutta Italia ciò che era capace di fare Caterina Minutolo, 61enne di Bagnara Calabra, una “vicina da incubo”, titolava il programma di “Italia 1” Un caso imbarazzante che ha fatto discutere molto, non solo in Calabria.

A distanza di qualche settimana la Procura di Reggio Calabria, dopo indagini dei carabinieri, ha chiesto è ottenuto dal gip un provvedimento, nei confronti della donna, di divieto di dimora che è stato eseguito dai militari di Bagnara. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di minaccia e atti persecutori.

Gli episodi per i quali è stata emessa l’ordinanza, sarebbero iniziati da lungo tempo per acutizzarsi poi nell’ultimo periodo durante il quale la donna avrebbe posto in essere nei confronti di tutti coloro che risiedono nel Rione Arangiara di Bagnara Calabra, condotte reiterate, moleste e persecutorie, che hanno profondamente turbato il normale svolgimento della vita quotidiana dei malcapitati.

In particolare, la donna con assiduità e senza apparenti motivi, avrebbe proferito nei confronti dei suoi vicini di casa minacce ed insulti di vario tipo, nonché gettato avanzi di cibo in putrefazione, resti di animali morti, rifiuti organici umani e animali sulle loro proprietà, appiccando anche piccoli incendi di rifiuti in prossimità delle loro abitazioni. Tutte gesti immortalati dai vicini e trasmessi poi dalle Iene.