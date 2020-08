Scoperte altre piantagioni di marijuana nel Reggino

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

450 piante di marijuana sono state scoperte negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica durante rastrellamenti in territorio pre-aspromontano, nei comuni di Grotteria e Placanica.

Le piante, riferisce una nota, trovate in tre distinte coltivazioni, erano in avanzato stato di maturazione e di altezza variabile fin oltre i 4 metri, pronte ad essere raccolte per poi essere immesse nel mercato illegale dove avrebbero fruttato ai criminali un guadagno di svariate migliaia di euro.

Le piante, rinvenute dai militari delle Stazioni di Mammola e Placanica col supporto dei cacciatori di Calabria, sono state sradicate e distrutte.

