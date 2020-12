Controlli a Taurianova, due arresti e tre denunce

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I carabinieri della compagnia di Taurianova, nell’ambito di controlli hanno eseguito due ordini di carcerazione, denunciato due soggetti per possesso abusivo di munizionamento, notificato 12 misure di prevenzione. Complessivamente sono stati 302 le persone e 250 i mezzi controllati, 35 le perquisizioni personali e locali eseguite, 7 le sanzioni elevate al Codice della Strada.

A Taurianova, i Carabinieri hanno arrestato Marcello Spirlì, quarantottenne del posto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che adesso deve scontare una pena residua di 2 anni e 7 mesi di reclusione, oltre il periodo già passato agli arresti domiciliari per il reato di cui si era responsabile due anni fa. Era il mese di marzo del 2018, infatti, quando il personale della Benemerita, avevano rinvenuto all’interno di un capannone di sua proprietà, oltre 1.000 piante di canapa indiana, coltivate in vari locali interni, completi di sistemi di areazione, riscaldamento e illuminazione.

Denunciato, inoltre, a piede libero un ventenne del posto per detenzione illegale di munizionamento in quanto, all’esito diperquisizione domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di 18 munizioni di diverso calibro, senza legittimo titolo di detenzione.

A Polistena, invece, i militari hanno arrestato, in ottemperanza a provvedimento per pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Palmiro Cannatà, sessantenne del luogo, il quale deve scontare una pena definitiva residua della reclusione di 2 anni e 7 mesi, condanna emessa anche questa volta, a seguito di attività d’indagine eseguita dai Carabinieri di Taurianova, che nel settembre del 2018, avevano arrestato l’uomo in flagranza di reato dopo aver scovato, ben nascosti all’interno del suo veicolo, circa 2 kg di marijuana.

Anche a San Giorgio Morgeto, il personale dell’Arma ha denunciato un 51enne del posto per detenzione illegale di armi e munizioni, in quanto durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto nella sua disponibilità e sottoposto a sequestro, 183 munizioni per fucile da caccia cal. 12, in assenza di titolo idoneo ad averneil possesso,oltre che una carabina ad aria compressa apparentemente alterata per aumentarne la potenza offensiva, sulla quale saranno svolti ulteriori accertamenti tecnici.

Infine, nel contesto di specifica attività ricognitiva finalizzata all’irrogazione di misure di prevenzione a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno altresì notificato 8 avvisi orali e 4 fogli di via obbligatoria dai vari Comuni di competenza.

Tra i soggetti destinatari, è stato imposto l’obbligo di non rientrare nel Comune di Taurianova per tre anni, a un 19 enne siciliano, che era stato arrestato in flagranza per la così detta “truffa dello specchietto” in danno di un anziano lo scorso settembre, nonché a due rosarnesi arrestati invece per spaccio di cocaina, a fine novembre.

