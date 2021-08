Incidente sulla statale 106 nel reggino, un morto

E’ di una persona deceduta il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 106 jonica, nel territorio di Camini, in direzione Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, l’impatto è avvenuto tra un mezzo pesante e un’autovettura. Della vittima, che era sulla vettura, non si conoscono le generalità.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

A causa del sinistro, informa Anas, l’arteria, al km 133,000, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

