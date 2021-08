In garage pistola, cocaina e 450mila euro cash: arrestato

Un trentaduenne E.F. è stato arrestato a Palmi dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una pistola perfettamente funzionante con i colpi inseriti nel caricatore, una busta con 240 grammi di cocaina e due sacchi pieni di mazzette di denaro contante per la somma complessiva di 450 mila euro.

L’uomo, originario di Gioia Tauro, è accusato di detenzione illegale di armi, munizioni e sostanza stupefacente.

I militari, nell’ambito di una perquisizione eseguita all’interno di un garage in uso alla persona arrestata, hanno trovato sia l’arma sia la droga che era all’interno di un’auto posteggiata all’interno del locale assieme ai due sacchi pieni di banconote della cui provenienza l’uomo non è stato in grado di dare alcuna giustificazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e custodito in attesa di ulteriori accertamenti.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM