Cinquantenne sbanda con la moto e muore

Un 50enne, Domenico D’Agostino, di Taurianova, è morto stamani in un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotatoria allo svincolo dell’Autostrada A2 a Gioia Tauro.

L’uomo era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo venendo sbalzato dal mezzo e finendo contro un’auto che procedeva in direzione opposta.

Inutile l’intervento dei medici del 118. L’uomo, infatti, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia per i rilievi.

