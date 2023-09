Calcio, la Reggina “rinasce” dalla Fenice amaranto. Ammessa in serie D

La Fenice Amaranto, la nuova società che rappresenterà la città di Reggio Calabria in un campionato di calcio dopo l’esclusione della Reggina dalla serie B, ha formalizzato nei termini previsti, le ore 12.00 di oggi, l’iscrizione al campionato nazionale dilettanti e adesso attende il via libera della Figc.

“Siamo qui per fare insieme a voi”, aveva dichiarato nell’immediatezza della scelta ufficializzata dal sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti, uno dei soci, Antonino Ballarino, componente una cordata della quale fanno parte anche Virgilio Salvatore Minniti, che ha assunto la carica di presidente, e Fabio Vitale, vice presidente.

Domani, se l’iscrizione sarà confermata, dovrebbe essere diramato il nuovo calendario del girone nel quale è inserita la nuova società che presto assumerà una nuova denominazione provvisoria, in attesa di richiamare, forse dal prossimo anno, la storica denominazione “Reggina”. Dovrebbe essere un girone a 19 squadre, in cui ogni settimana una delle società sarà in “riposo”.

La prima giornata disputata ieri, sarà computata come turno di riposo per la società amaranto mentre la prossima gara, prevista il 17 settembre dovrebbe essere rinviata, per consentire ai reggini la preparazione precampionato.

Il gruppo, che attende adesso l’ammissione della Figc, ha già avviato contatti per creare la squadra, dall’allenatore ai giocatori. Per la panchina si parla di Ivan Franceschini, ex difensore amaranto, per anni responsabile del settore giovanile al Sant’Agata, il centro sportivo della società. Il Comune di Reggio Calabria ha dato l’ok per l’utilizzo dello stadio “Oreste Granillo”, mentre stamani si è svolto un sopralluogo al centro sportivo, di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per definire l’eventuale utilizzo di alcuni locali e campi di gioco da parte della “Fenice Amaranto”.

Aggiornamento

LND: “Fenice amaranto ammessa. Cambia il calendario della serie D”

“Conseguentemente all’ammissione al campionato di Serie D in soprannumero della società A.S.D. La Fenice Amaranto, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la nuova composizione del Girone I che passa così da 18 a 19 squadre: Acireale, Afragolese, Akragas, Canicatti’, Castrovillari, Citta’ di S. Agata, F.C. Lamezia Terme, Gioiese, La Fenice Amaranto, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani, Vibonese”. E’ quanto scritto in una nota della Lega Nazionale Dilettanti.

“Con il nuovo organico è stato dunque necessario rimodulare il calendario del Girone, ora strutturato in trentotto giornate durante le quali le squadre osserveranno a giro un turno di riposo (La Fenice Amaranto d’ufficio nel primo disputato domenica scorsa). Ai tre turni infrasettimanali già previsti si aggiungono così i quattro dedicati ai Gironi a 20 squadre A e B: il Girone I scenderà quindi in campo anche il 20 Settembre, 4 Ottobre, 17 e 31 Gennaio”.