Piccola piantagione di “erba” nell’orto, arrestato

I carabinieri di Arena sono intervenuti per la segnalazione di un incendio ad Acquaro dove hanno poi hanno scoperto le piante nell'orto di un uomo.



I Carabinieri della Stazione di Arena sono intervenuti nel centro del comune di Acquaro (Vibo) dove, poco prima, era divampato un incendio presso un magazzino. Subito dopo l’arrivo dei militari è intervenuta anche una Squadra dei dei vigili del fuoco di Serra San Bruno.

Tanta paura per i proprietari dello stabile e per i vicini per fortuna finita a lieto fine. Nell’immediatezza è stato accertato che le fiamme sono scaturite da un corto circuito elettrico di materiale presente all’interno del magazzino stesso.

I militari, dopo che erano state domate le fiamme, compiendo l’ordinario giro dello stabile per effettuare il sopralluogo, all’interno di un piccolo orto adiacente l’abitazione, hanno notato la presenza di alcune piante “insolite”; 8 piante, in totale, di canapa indiana di un altezza variabile tra 1 e 2 metri, in perfetto stato vegetativo.

La scoperta ha quindi spinto i militari ad effettuare controlli più approfonditi sulla situazione effettuando, quindi, una perquisizione domiciliare. All’interno della stessa, precisamente in un sottotetto, sono stati rinvenuti vari residui di marijuana che, verosimilmente, era stata già lavorata in precedenza, unitamente ad un piccolo essiccatoio artigianale.

I militari hanno quindi arrestato in flagranza Francesco Carnovale, 54enne del posto, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

