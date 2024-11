Chili di droga in magazzino e sotto il letto, arrestata una coppia

I carabinieri di Diamante (Cosenza) hanno scoperto a Buonvicino quasi 2 kg di marijuana e 5 kg di residui di piante di canapa indica. Il residuo era nascosto in un magazzino nella disponibilità di una coppia, mentre l’ “erba” è stata trovata in più stanze della loro abitazione, la maggior parte occultata in una valigia riposta sotto al letto. Ai militari non è rimasto che dichiarare in stato di arresto i due, un uomo del posto e una donna originaria di Cosenza, entrambi di 46 anni, con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Nel corso delle attività di perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato 2 bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e manoscritti in cui erano riportati nominativi, prezzi e quantitativi di droga smerciata.

Tutto il materiale scovato è stato sequestrato mentre la coppia è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.