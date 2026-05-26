Comunali, a Castrovillari e Sangiovanni in Fiore è ballottaggio. A Palmi vince un civico

Servirà un secondo turno per decidere chi saranno i sindaci di Castrovillari e San Giovanni in Fiore, grossi centri nel Cosentino.

A Castrovillari sarà ballottaggio tra la candidata di centrodestra, Anna De Gaio, che ha conquistato il 43,59% delle preferenze, ed Ernesto Bello, espressione di una parte del centrosinistra, che ha ottenuto il 27,70%.

A San Giovanni in Fiore si sfideranno al ballottaggio il candidato di centrodestra Marco Ambrogio ha ottenuto il 45,24%, e l’ex primo cittadino Antonio Barile che, sostenuto da una sola lista civica, ha conquistato il 26,22% dei voti.

Ambrogio è assessore comunale uscente e marito di Rosaria Succurro, la sindaca che ha lasciato l’incarico dopo l’elezione al Consiglio regionale nell’ottobre scorso.

A Palmi vince il candidato civico Calabria con il 58,03%

Giovanni Calabria è stato eletto sindaco di Palmi, nel Reggino. L’ex comandante della stazione dei carabinieri locale è stato sostenuto da quattro liste civiche, raggiungendo il 58,03% delle preferenze.

Staccato l’altro candidato sostenuto da tre liste civiche, l’avvocato Francesco Cardone, che è arrivato al 41,97%.