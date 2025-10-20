Confiscati beni per 1,6 milioni a uomo ritenuto contiguo a cosca

I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale, parzialmente modificato dalla Corte d’appello di Catanzaro, che ha disposto la confisca definitiva di un appezzamento di terreno, di un fabbricato e delle quote di partecipazione ad una compagnia di navigazione di Briatico (Vibo Valentia), compresa la pertinente quota di patrimonio aziendale, per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro.

I beni sono intestati o riconducibili ad un soggetto ritenuto contiguo alla cosca Accorinti di Briatico (Vibo Valentia), coinvolto nell’operazione “Costa Pulita”, in cui è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia a 4 anni e 6 mesi di reclusione per trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolare la cosca, in relazione alle restanti quote di partecipazione nella compagnia di navigazione.

Le investigazioni, coordinate dalla Procura distrettuale di Catanzaro, avevano consentito di accertare, tra l’altro, gli Accorinti, appoggiati dalla potente cosca Mancuso di Limbadi-Nicotera (Vibo Valentia), attraverso la stessa compagnia di navigazione, si fosse ingerita nel business delle mini-crociere alle isole Eolie.

L’uomo è attualmente imputato nel processo “Cathago Maestrale-Olimpo-Imperium” celebrato davanti al Tribunale di Vibo Valentia per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico alla cosca Accorinti.

Con la confisca si conclude il procedimento di prevenzione patrimoniale nel corso del quale sono stati svolti accertamenti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria – Gico – Sezione misure di prevenzione Catanzaro, che aveva documentato una sproporzione tra il loro valore ed i redditi dichiarati dall’interessato che è stato inserito, per il periodo 2007-2011, nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”.