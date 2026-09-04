Forte scossa di terremoto in Calabria, spavento e gente in strada

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Calabria alle ore 21.31 di questa sera. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la magnitudo del sisma è stata stimata in 3.7. L’epicentro è stato localizzato a Castiglione Cosentino ad una profondità di circa 9 km.

Da voci che circolano sui social la scossa è stata avvertita chiaramente nella provincia di Cosenza e centri limitrofi.

Molta gente è scesa in strada in preda al panico. La protezione civile regionale è stata attivita per i primi monitoraggi di eventuali danni a cose o persone.