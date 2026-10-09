Violento terremoto a Panama, magnitudo 7.7. Crolli, controlli su eventuali vittime

Un potente terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato alle 12.56 locali (le 19.56 in Italia) a Panama, nella regione di Pitaloza Arriba.

Secondo l’Usgs il sisma è stato localizzato a circa dodici chilometri di profondità.

Secondo le prime informazioni si sono vericati crolli e danni. C’è stato panico e gente in strada nelle città vicine all’epicentro. Persone in strada anche a Panama City. La scossa è stata risentita anche nei paesi del Centro America.

Non si hanno ancora notizie su eventuali vittime e feriti. Sono in corso controlli della protezione civile nazionale.