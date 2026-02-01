Il maltempo mette in ginocchio la Calabria. Treno bloccato nel vibonese

È forte il maltempo in Calabria. Dopo il ciclone Harry sono in corse intense nevicate sui rilievi montuosi cosentini, pioggia e vento in diverse località del crotonese e del vibonese.

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno colpito in maniera intensa diverse aree della provincia, sono state impegnate fin dalle prime ore della mattinata odierna in numerosi interventi.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno riguardato la rimozione di alberi caduti, tombini divelti, allagamenti, il recupero di vetture e l’assistenza a persone in difficoltà a causa di infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, in varie zone del territorio provinciale.

Al momento sono oltre trenta gli interventi già effettuati.

La situazione migliora leggermente, ma resta alta l’attenzione.



Cade traliccio nel vibonese, treno bloccato

Sempre stamane 1 febbraio i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in operazioni di assistenza ai passeggeri del treno Intercity partito ieri da Torino e diretto e Reggio Calabria.

Il convoglio mentre percorreva la linea ferroviaria via Tropea, in prossimità di Ricadi rimaneva bloccato a causa della caduta della linea di alimentazione elettrica dovuta al maltempo.

Giunta la chiamata alle ore 9:00 circa veniva inviata sul posto la squadra del distaccamento di Ricadi che prestava assistenza ai viaggiatori, circa 40, trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito in direzione Reggio Calabria.

Forti nevicate in Sila, disagi

Continua a nevicare nella Sila cosentina e catanzarese, con intense precipitazioni che hanno raggiunto circa mezzo metro. Molti disagi sulla statale 107 e altre arterie minori, con i mezzi Anas e dei pompieri impiegati per agevolare la circolazione e sgomberare le strade dalla folta coltre bianca e da alberi caduti sulle carreggiate.