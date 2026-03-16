Il maltempo si abbatte sulla Fiera di San Giuseppe, danni a molti stand

Un violento nubifragio con forti raffiche di vento si è abbattuto ieri sera su Cosenza dove si sta svolgendo la tradizionale Fiera di San Giuseppe.

Non si registrano feriti perché il personale addetto, gli agenti della Polizia municipale e gli uomini della Protezione civile, allertati dalla centrale avevano già fatto mettere in sicurezza l’area.

Il vento ha comunque causato notevoli danni. Alcuni stand sono stati divelti e altri risultano seriamente danneggiati. Nel Cosentino si segnalano alberi caduti e frane nella frazione di Donnici.

“Stamattina procederemo a un sopralluogo per quantificare i danni”, ha dichiarato il sindaco della città, Franz Caruso, che ha subito espresso vicinanza agli espositori e ringraziato tutto il personale per il lavoro svolto nel corso della notte. Alcuni venditori sono stati sistemati nelle palestre delle scuole ed è stata fornita loro assistenza. Il Comune di Cosenza ha chiesto a tutti i cittadini e agli ambulanti di contattare, in caso di necessità, il Comando della Polizia municipale, attivando al contempo il servizio di Pronto intervento sociale in caso di necessità.

Il sindacato degli ambulanti, attraverso una nota inviata al Comune, ha ringraziato per il lavoro svolto e chiesto di poter prolungare la fiera fino al 22 marzo per consentire agli espositori di recuperare una parte delle spese sostenute. Richiesta che sarà valutata nelle prossime ore.