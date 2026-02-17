Malempo, fiume Crati esonda: rafforzati gli interventi

Nel Comune di Cassano allo Ionio mezzi e uomini al lavoro per mettere in sicurezza il territorio prima del picco della piena del fiume Crati previsto tra le 16 e le 18.

Intorno a mezzogiorno il Crati ha raggiunto la soglia critica dei quattro metri.

In contrada Lattughelle la situazione sembra tornare alla normalità con tre delle quattro fratture che si erano aperte lungo l’argine ricucite. Si lavora per mettere in sicurezza anche la quarta.

Molto diversa e più critica resta la situazione ai Laghi di Sibari dove continua ad arrivare acqua dalla falla creatasi lungo l’argine vicino alla foce, non ancora tamponata del tutto, e per l’ostruzione che si registra alla foce.

Affluenti del Crati sotto osservazione

Il maltempo insiste sulla Calabria con forti precipitazioni e vento che nel corso della notte hanno, ancora una volta, investito il versante tirrenico dove anche per oggi è prevista allerta arancione con mareggiate che stanno devastando i litorali. Ingenti i danni.

La Protezione civile monitora l’evolversi del fenomeno prestando particolare attenzione non solo ai principali corsi d’acqua ma anche agli affluenti del fiume Crati, già esondato nei giorni scorsi. Preoccupano infatti le piogge costanti.

A Montalto Uffugo, nel Cosentino, sono caduti fino a 50 millimetri di pioggia in 12 ore su un terreno già duramente messo alla prova. Rilevati, in varie parti della regione, smottamenti e disagi sulla viabilità secondaria. Chiuse le scuole in molti Comuni, come Cosenza, Lamezia, Vibo Valentia.

Si susseguono le segnalazioni di danni dai Comuni del basso e alto Tirreno cosentino. “A San Lucido – spiega il sindaco Cosimo De Tommaso – la mareggiata sta provocando nuovi danni sul lungomare raggiungendo in più punti il tracciato ferroviario. Le piogge insistenti di questa notte, e quelle di questa mattina, hanno provocato nuove frane e smottamenti. Stiamo intervenendo su più punti con mezzi meccanici per evitare che rimangano isolate alcune famiglie nelle varie contrade”.

A Verbicaro il sindaco Felice Spingola spiega che “le frane esistenti sono peggiorate. Sulla strada provinciale, che collega il Comune alla costa, si sono verificate tre nuove frane che si aggiungono a quella già presenti e sulla quali erano in corso interventi di ripristino”.