Maltempo, situazione in miglioramento. Iniziata la conta dei danni

Situazione in via di normalizzazione in Calabria dopo giorni in cui il maltempo ha infuriato, ancora una volta, sulla regione. Per oggi la Protezione civile indica con il colore verde l’intero territorio regionale.

Inizia, però, la conta dei danni nelle zone maggiormente colpite da forte pioggia e vento, che hanno causato esondazioni, frane, caduta di alberi e danni vari lungo tutta la costa tirrenica, nell’entroterra e in particolare nel Cosentino.

Nel Comune di Cassano allo Ionio la situazione è tornata tranquilla e sotto controllo dopo l’esondazione del Crati. La piena di ieri pomeriggio è stata superata senza ulteriori criticità e il fiume, adesso, è risceso sotto la soglia critica.

Segnalata, nel corso della notte, qualche piccola perdita a Lattughelle “perché – è stato spiegato dal Comune – gli argini ancora si devono assestare ed è fisiologico che entri un po’ di acqua”. Ai Laghi di Sibari, invece, la situazione è più complicata “perché lì resta da chiudere il secondo argine quindi, stanotte, l’acqua è entrata e ha fatto innalzare il livello che era già presente, ma nulla di preoccupante.

Stamattina, grazie al lavoro continuativo delle squadre operative e al progressivo deflusso delle acque, rispetto alla serata di ieri – fanno sapere dall’associazione Laghi di Sibari – si registrano segnali di miglioramento”.