Maltempo, allerta arancione in tutta la Calabria

Nuova ondata di maltempo in Calabria con forti precipitazioni e temporali che, nella notte, hanno interessato diffusamente il territorio della regione. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo arancione per oggi su tutta la Calabria. Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni.

Già diverse le segnalazioni di danni. A Stalettì, nel Catanzarese, una tromba d’aria ha divelto le coperture di alcuni magazzini, mentre a Cosenza si segnalano danni agli stand della fiera di San Giuseppe, distrutti dalle forti raffiche di vento.

La Protezione civile regionale monitora i corsi d’acqua, in particolare quelli del Lametino e la zona del Crati, già interessata un mese fa da una esondazione. Nel bollettino si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale” con “fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi”.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco fanno sapere che, al momento, non si registra un incremento significativo del numero delle operazioni, rimaste complessivamente nella media con circa 60 interventi portati a termine. Situazione leggermente più impegnativa nel Catanzarese dove risultano 35 interventi già conclusi e 18 ancora in corso, mentre nel Cosentino sono stati 19 gli interventi conclusi e 4 quelli ancora da effettuare.

Tra gli interventi di maggiore rilievo nel Cosentino si segnalano la rimozione di alberi pericolanti in piazzetta Spezzano a Cosenza; un intervento in viale Parco per danni causati dal vento ad alcuni gazebo; mentre nel Comune di Mendicino, in via dell’Incontro, un incendio ha interessato 24 contatori Enel installati nello stesso stabile, verosimilmente a causa di un sovraccarico dell’impianto. Nel Catanzarese le squadre dei Vigili del fuoco stanno operando principalmente per infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti.

Si segnalano inoltre disagi alla viabilità in ingresso alla città di Catanzaro, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso all’uscita della galleria Sansinato, causando rallentamenti al traffico. La situazione è costantemente monitorata e le squadre dei Vigili del fuoco restano operative sul territorio per far fronte alle richieste di soccorso.