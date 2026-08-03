Incidente stradale in galleria nel reggino, tre feriti gravi

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Limina, la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria in direzione Gioiosa Jonica, nel reggino. Sono due le auto coinvolte nel sinistro.

La richiesta di soccorso, giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte, segnalava uno scontro con vetture in fiamme e diverse persone incastrate all’interno degli abitacoli. La segnalazione di incendio è fortunatamente rientrata durante il tragitto dei mezzi di soccorso. Oltre ai carabinieri, quindi, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, come quella di Siderno e quella di Polistena che è giunta per prima nel punto dove si è verificato l’incidente.

Stando alla ricostruzione, con ogni probabilità si è trattato di un violento scontro frontale che ha coinvolto due vetture di grosse dimensioni. È stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere dei veicoli e liberare le persone intrappolate.

Su una delle due auto, una Jeep Renegade, viaggiavano due persone estratte dal personale di Polistena. Tra queste una donna che apparsa subito in condizioni più gravi e che è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. I feriti sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali di Locri, Polistena e Reggio Calabria.