Grave incidente stradale nella Sila cosentina, un morto e un ferito grave

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese”, nei pressi della località Fago del Soldato, all’altezza del bivio per Montescuro, nella Sila cosentina.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda 4×4 con a bordo due persone, è uscita fuori dalla carreggiata finendo sul rilievo laterale.

A seguito del violento impatto, il passeggero, un uomo di 43 anni, G.A., è deceduto pressoché sul colpo, mentre il conducente del veicolo, di 32 anni, è rimasto gravemente ferito.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, giunti sul posto, hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere accartocciate il corpo della vittima, mentre il ferito è stato tirato fuori e affidato al personale sanitario del 118 che, vista la gravità delle sue condizioni, lo ha fatto trasferire in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Carabinieri, per gli accertamenti e i rilievi di competenza, e il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.