Scontro tra auto a Catanzaro, tre feriti di cui una donna grave

Uno scontro tra due auto è avvenuto stamane nella zona sud di Catanzaro. Tre sono i feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. L’incidente stradale, in via Conti Falluc, ha coinvolto una Fiat Panda e una Ford Ka, che per cause ancora ignote si sono impattate fra loro.

La conducente della Ford Ka, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del fuoco del capoluogo e immobilizzata su barella spinale, per essere successivamente affidata al personale sanitario del 118. Tutti i feriti sono stati presi in carico dai sanitari e trasportati in ospedale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti, anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. L’incidente ha causando disagi alla circolazione veicolare lungo il tratto interessato.