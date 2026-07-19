Scontro tra auto sulla statale 106, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato sulla strada statale 106, nel territorio comunale di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso approfondimento, a scontrarsi tra loro una Fiat 500 e una Fiat Panda. Ad avere la peggio il conducente della Panda che, estratto a fatica dai vigili del fuoco dall’abitacolo accartocciato, è deceduto in ospedale.

Sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500, anch’essi presi in carico dal personale sanitario.

Sul posto, oltre ai caschi rossi di Catanzaro, sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.