Investiti mentre camminano a bordo strada, un morto e un ferito

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito dopo essere stati investiti da un’auto lungo la strada provinciale Cassano-Garda, nei pressi di località Setteponti, nel Cosentino.

Il conducente della vettura, una Fiat Panda, procedeva verso Cassano allo Ionio quando, per cause in corso di accertamento, ha investito i due extracomunitari che camminavano sul ciglio della strada.

Uno dei due è stato sbalzato al di là del guardrail e le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118 chiamati dall’automobilista.

L’uomo è morto subito dopo essere stato messo sull’ambulanza. L’altro immigrato è stato trasportato nell’ospedale di Castrovillari con un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.