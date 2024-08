Naufragio del Bayesian in Sicilia, tutti i punti che non tornano

Può una tempesta di pochi minuti spazzare via e affondare una imbarcazione di diverse tonnellate, quasi 60 metri di lunghezza e circa 12 in larghezza? Può nelle stesse condizioni meteo essere affondato uno yacht mentre le imbarcazioni vicine restano intatte senza subire danni? Può essere affondata una barca delle dimensioni dello “Bayesian” con lo scafo apparentemente intatto e l’albero in alluminio alto 70 metri integro? Tutto è possibile, ma ci sono tanti interrogativi che frullano nella testa di chi indaga nel naufragio di lunedì a largo di Porticello in cui, oltre al morto accertato ed ai 15 in salvo, restano misteriosamente dispersi il magnate della finanza londinese Mike Lynch, sua figlia Hannah, il direttore della banca d’affari Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, socio in affari del tycoon; sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, e il legale di Lynch, Chris Morvillo, con la moglie Nada Morvillo.

Ciò che sappiamo finora sul naufragio è che nella notte tra domenica e lunedì 19 Luglio il lussuoso yacht si trovava nelle acque siciliane di Porticello, piccolo centro ad una decina di miglia da Palermo. Era ancorato a mezzo miglia dal piccolo porto, quando all’improvviso, intorno alle 4 del mattino una burrasca ha spezzato i sonni tranquilli dei passeggeri e dell’equipaggio. Nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stesse succedendo che in una manciata di secondi, pare un minuto, lo scafo è stato inghiottito dal mare, finendo sui fondali ad una cinquantina di metri di profondità. Hanno fatto in tempo a mettersi in salvo quindici persone dei ventidue a bordo poiché si sono trovate vicino alla scialuppa di salvataggio che al contatto con l’acqua si è gonfiata.

Fa impressione la testimonianza citata dai media, di un capitano di un’imbarcazione vicina il quale ha dichiarato che quando il vento si è alzato ha acceso il motore per mantenere il controllo della sua imbarcazione ed evitare una collisione con la Bayesian, ancorata accanto al mega yacht. “Siamo riusciti a mantenere la nave in posizione e, una volta finita la tempesta, abbiamo notato che la nave dietro di noi era sparita”, è stato detto. “Sparita”. Mentre nelle vicinanza, stesse imbarcazioni più piccole sono rimaste lì, a ondeggiare sul mare mosso.

C’è più di qualcosa che non torna nel naufragio del “Bayesian”, a cominciare dagli importanti esponenti a bordo per finire all’agghiacciante coincidenza della morte di tale Stephen Chamberlain, a Cambridgeshire, a nord di Londra, a 2mila km di distanza in linea d’aria dal naufragio in Sicilia. Un’auto, guarda il caso, sabato lo ha falciato mentre faceva jogging uccidendolo. Linch, ormai è noto, era un potente magnate della City di Londra. Era stato a capo di “Autonomy”, una società fondata a inizi degli anni ’90 che realizza software nell’ambito della sicurezza informatica o cybersecurity, quindi in contatto con specialisti del settore, servizi segreti, forze di polizia e apparati di intelligence a tutto tondo. Lo chiamavano il “Bill Gates” del Regno unito, un matematico, precursore i quella che oggi chiamiamo “intelligenza artificiale”. L’ex vicepresidente di Autonomy, si badi la curiosa circostanza, era l’ex socio morto in Inghilterra il giorno prima: Stephen Chamberlain.

“Autonomy” era stata al centro di una disputa legale durata molti anni. Questa società era stata acquisita dalla Hewlett-Packard per oltre 11 miliardi di dollari, ma ad affare fatto e miliardi versati sui conti di Lynch, la multinazionale con sede in California si rende conto di aver preso una “sola”. Dalle ricostruzioni giornalistiche pare che il valore sarebbe stato gonfiato da Lynch di diversi miliardi, intorno a 3 miliardi di dollari di surplus rispetto agli undici ricavati. Il tycoon della city venne così accusato di frode ed estradato negli Usa dove ha pure scontato una pena domiciliare.

Non vi è solo l’Autonomy tra le società fondate da Lynch ceduta poi ad HP coi risvolti che abbiamo riportato. Vi è, fra le altre, anche la Darktrace (Tracce scure), società come la prima di sicurezza informatica e cybersecurity in cui graviterebbero apparati di intelligence israeliani e inglesi o comunque occidentali. Insomma, Lynch era un uomo d’affari, potente e influente, e se doveva trattare con servizi di intelligence e governi non si faceva certo scrupoli: era suo “pane” quotidiano.

Sulla questione del prezzo gonfiato di Autonomy ad HP, udienze dopo udienze, dopo oltre dieci anni lo scorso giugno Mike Lynch e il coimputato Stephen Chamberlain vengono prosciolti. Il magnate è tornato nel Regno unito a seguire i suoi affari e a badare alla sua famiglia. Probabilmente per festeggiare l’assoluzione hanno intrapreso un lungo e lussuoso viaggio nel misterioso e oscuro Mediterraneo che cela segreti, abissi impenetrabili e “tracce scure”, come la sua Darktrace.