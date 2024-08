Il Veliero del miliardario Lynch affonda a Palermo. Un morto e 6 dispersi. Misteri

1 di 6

Un veliero di grandi dimensioni è affondato al largo delle coste palermitane con ventidue persone a bordo, compreso l’equipaggio. Si tratta del “Bayesian”, una imbarcazione a vela lunga 56 metri, battente bandiera britannica.

Il bilancio provvisorio è di un morto e sei dispersi. Il proprietario del lussuoso yacht è Mike Lynch, 59 anni, imprenditore e magnate britannico molto noto agli ambienti finanziari del mondo e del Regno Unito, uno dei “number one” nella city londinese.

La tragedia è successa all’alba presso il porticciolo di Porticello, località siciliana dove il veliero era ormeggiato. Dalle prime notizie pare che a provocare l’affondamento sarebbe stata una tromba d’aria.

I soccorritori sono stati mobilitati e finora hanno recuperato il cadavere di un uomo, sembra il cuoco personale del miliardario. Sei sono i dispersi in mare. Tra questi proprio Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah Linch. Su ventidue persone a bordo quindici sono state salvate, tra cui la moglie di Lynch, Angela Bacares, e una bambina di un anno tratta in salvo dalla madre.

Secondo quanto riporta il Guardian, un portavoce di Lynch ha rifiutato di commentare. Un portavoce del Foreign Office del Regno Unito citato dal quotidiano ha affermato: “Stiamo fornendo supporto consolare a numerosi cittadini britannici e alle loro famiglie a seguito di un incidente in Sicilia e siamo in contatto con le autorità locali”.

A metà degli anni ’90, Lynch è stato uno dei fondatori di Autonomy, un’azienda di software che è diventata una delle luci più brillanti del panorama tecnologico del Regno Unito e non solo.

Un tempo descritto come il “Bill Gates” britannico, Lynch ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio in tribunale a difendere il suo nome dalle accuse di frode relative alla vendita di Autonomy alla società tecnologica statunitense Hewlett-Packard per oltre 11 miliardi di dollari.

Il 59enne è stato assolto da una giuria a San Francisco a giugno, dopo aver trascorso più di un anno vivendo di fatto agli arresti domiciliari. Dopo la sua assoluzione, Lynch ha detto ai giornalisti: “Non vedo l’ora di tornare nel Regno Unito e di tornare a fare ciò che amo di più: la mia famiglia e l’innovazione nel mio campo”.

Tra i dispersi nel mare siciliano ci sono anche Jonathan Bloomer, 70 anni, direttore della Morgan Stanley international nonché presso la società Autonomy di Lynch, dove ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato di revisione. È stato ascoltato come testimone nel processo civile dell’Alta corte nel 2019 intentato contro Lynch da HP per l’acquisto di Autonomy. Bloomer è una figura nota e influente nella City e la sua carriera è durata un decennio presso il gruppo assicurativo Prudential, dove è stato amministratore delegato per cinque anni. Il “re” delle assicurazioni in Uk.

L’agghiacciante Coincidenza: Il coimputato di Linch morto investito a poche ore dalla tragedia in Sicilia

Coincidenza agghiacciante o caso sospetto, è che il coimputato di Lynch in quel processo, Stephen Chamberlain, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era fuori a correre nel Cambridgeshire. Chamberlain, ex vicepresidente finanziario di Autonomy, è stato travolto da un mezzo sabato mattina ed è stato sottoposto a terapia intensiva, ha riferito la Reuters.

In una dichiarazione, l’avvocato di Chamberlain, Gary Lincenberg, ha affermato che l’uomo è morto dopo essere stato “investito” da un’auto mentre era fuori mentre correva.

Lincenberg ha aggiunto: “Era un uomo coraggioso con un’integrità senza pari e ci manca profondamente. Ha combattuto con successo per riabilitare il suo buon nome, che vive attraverso la sua meravigliosa famiglia”.

Lynch è stato insignito dell’OBE per i servizi resi alle imprese nel 2006 e nominato nel 2011 nel consiglio scientifico e tecnologico dell’allora primo ministro Uk David Cameron. È stato eletto membro della Royal Academy of Engineering nel 2008 e della Royal Society nel 2014.

La guardia costiera italiana ha dichiarato: “Questa mattina verso le 5, a seguito di una violenta mareggiata, uno yacht di 56 metri battente bandiera britannica denominato Bayesian è affondato nei pressi di Porticello”. L’imbarcazione aveva un equipaggio di 10 persone e 12 passeggeri, ha aggiunto.

I sommozzatori stanno cercando di raggiungere lo scafo, affondato a circa una cinquantina di metri. Sull’incidente sta indagando la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Dieci delle persone salvate, tra cui il bimbo di un anno, sono state trasferite in ospedale e sono tutte in condizioni stabili. Domenico Cipolla, primario dell’ospedale Di Cristina di Palermo, dove sono state ricoverate la bambina di un anno e la madre, ha dichiarato: “La bambina sta bene. Anche la madre è in buone condizioni, anche se con qualche piccola abrasione. Anche il padre verrà dimesso presto dall’ospedale.

“Hanno detto che la maggior parte di loro erano colleghi che lavoravano per Lynch. Sono profondamente traumatizzati. Col passare del tempo, si rendono sempre più conto che questa mattina hanno perso molti amici.”, spiegano i media.

La madre della bambina di un anno, Charlotte Golunski, 36 anni, avrebbe dichiarato di aver tenuto a galla la figlia tenendole le braccia tese verso l’alto per impedirle di annegare.

“Era tutto buio”, ha detto, secondo i media italiani. “In acqua, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Stavo urlando per chiedere aiuto, ma tutto ciò che riuscivo a sentire intorno a me erano le urla degli altri”.

La donna ha dichiarato ai media italiani che i passeggeri, tutti colleghi di Lynch, erano diretti alle Isole Eolie, Milazzo e Cefalù.

La guardia costiera ha affermato che lo yacht è stato costruito dal costruttore navale italiano Perini nel 2008. L’imbarcazione di lusso aveva una struttura in alluminio, poteva raggiungere una velocità massima di 15 nodi e poteva trasportare 12 ospiti e un equipaggio fino a 10 persone, secondo i siti specializzati online di yacht. L’albero stesso, alto oltre 70 metri, era in alluminio. Ma sarebbe stato spezzato dalla violenza del vento. Strano anche questo.

L’imbarcazione ha lasciato il porto siciliano di Milazzo il 14 agosto ed è stata tracciata l’ultima volta a est di Palermo domenica sera, con uno stato di navigazione “all’ancora”, secondo l’app di tracciamento VesselFinder. Significa ancorato, ormeggiato, fermo insomma.

I resoconti dei media locali hanno detto che una tromba marina ha colpito la nave. Una tromba marina, che assomiglia più o meno a un mini-tornado, è una colonna che scende da una nuvola per formare una miscela rotante di vento e acqua su uno specchio d’acqua. La stranezza è che secondo il resoconto di alcuni pescatori del posto non hanno trovato “nefaste” e “proibitive” le condizioni del mare. Imbarcazioni più piccole, hanno riferito, che sono rimaste intatte. E’ mistero. Il dramma al largo delle coste palermitane somiglia molto alla tragedia dell’imbarcazione affondata sul Lago Maggiore dove, secondo alcuni media, vi era un vertice dei servizi segreti. Se sarà questo il caso, si scoprirà ben presto, anche alla luce della tragica morte del coimputato di Linch. Ma le domande da porsi sono più di una: che ci facevano Lynch e Bloomber al largo di Palermo, in una località sconosciuta ai più? Avevano incontrato qualcuno o erano in procinto di incontrare. Altro mistero.

Altri pescatori citati dai media locali hanno riferito di aver avvistato un piccolo tornado al largo della costa verso le 3.55 del mattino. Poco dopo, hanno assistito a un segnale di soccorso lanciato presumibilmente dall’imbarcazione. I pescatori si sono avvicinati ma hanno raccontato di aver visto solo “resti sparsi della barca a vela che galleggiavano nell’acqua”.

Temporali e forti piogge hanno colpito l’Italia negli ultimi giorni, con inondazioni e frane che hanno causato gravi danni nel nord del Paese dopo settimane di caldo torrido.

Il capitano di un’imbarcazione vicina ha dichiarato che, quando il vento si è alzato, ha acceso il motore per mantenere il controllo della sua imbarcazione ed evitare una collisione con la Bayesian, che era ancorata accanto alla sua.

“Siamo riusciti a mantenere la nave in posizione e, una volta finita la tempesta, abbiamo notato che la nave dietro di noi era sparita”, ha detto Karsten Borner. L’altra barca “si è sgonfiata sull’acqua e poi è affondata”, ha aggiunto.

Ha detto che il suo equipaggio ha poi trovato alcuni dei sopravvissuti su una zattera di salvataggio, tra cui tre gravemente feriti e una neonata con sua madre, e li ha presi a bordo prima che la guardia costiera li recuperasse.

Le persone ancora disperse sono il magnate britannico e proprietario del veliero, Mike Lynch, sua figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, insieme a sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, e il legale di Lynch, Chris Morvillo, con sua moglie Nada Morvillo.