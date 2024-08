Naufragio veliero Bayesian, 5 i corpi recuperati, tra cui Lynch, la figlia e Bloomer

1 di 14

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di cinque persone nello yacht Bayesian colato a picco nella notte di lunedì a Porticello, in Sicilia. Tra questi ci sono il magnate della finanza britannica Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah, l’avvocato americano Chris Morvillo e il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Da identificare una quinta vittima mentre resta una persona dispersa.

Dei ventidue a bordo, 15 si erano salvati mentre il cuoco è stato ritrovato morto lunedì mattina. Sei erano le persone disperse.

I corpi senza vita sono stati estratti dallo scafo dopo essere stati individuati in una cabina all’interno dell’imbarcazione. Quattro sono già stati identificati. I primi ed essere stati estratti dalle cabine sono stati Mike Lynch e la figlia Hannah, poi è toccato all’avvocato Chris Morvillo e al presidente della Morgan Stanley Jonathan Bloomer. Non si conosce l’identità del quinto.

I cadaveri sono stati prima portati sul gommone dei vigili del fuoco e poi sbarcati a terra. L’operazione è stata portata avanti per gradi, a causa della complessità delle manovra e dei tempi di decompressione dei sub. Dopo il recupero, infatti, è stata effettuata una prima sosta a venti metri di profondità, poi sommozzatori hanno portato in superficie i corpi.

Una volta giunti sulla banchina i cadaveri sono trasferiti in un capannone e successivamente caricati su un’ambulanza e portati verosimilmente nella camera mortuaria di un ospedale, dove saranno effettuate le procedure di riconoscimento e l’autopsia legata all’inchiesta giudiziaria in corso condotta dalla Procura di Termini Imerese.

Dopo avere sentito il comandante della Bayesian, James Cutfield, in queste ore i pm di Termini Imerese e i militari della Capitaneria di Porto stanno sentendo gli altri membri dell’equipaggio e i passeggeri sopravvissuti.

Le loro testimonianze sono fondamentali per cercare di ricostruire quanto successo nel corso del naufragio della barca a vela nel mare di Porticello. Da chiarire cosa sia successo e che cosa abbia provocato l’inabissamento della nave in pochissimi istanti.

Intanto per le ricerche sono arrivati altri sub compresi i sommozzatori che hanno preso parte alla ricerche della strage della Concordia, la nave da crociera avvenuto la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. In questo modo potranno essere intensificate le immersioni per cercare di raggiungere le cabine che si trovano nella parte bassa dello scafo.

I corpi delle persone recuperate saranno trasferiti all’obitorio di Palermo dove verrà eseguita l’autopsia, sotto la supervisione della procura della Repubblica di Termini Imerese che ha avviato un’inchiesta sull’accaduto.