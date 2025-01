‘Ndrangheta, arrestato per un duplice omicidio dell’85 il pentito Franco Pino

Boss di prima grandezza della ’ndrangheta deve scontare una condanna definitiva per un duplice omicidio di 40 anni fa. È stato il primo grande padrino della mafia calabrese a collaborare con la magistratura

E’ stato arrestato dal comando operativo dei carabinieri di Trento Franco Pino, il superpentito di ‘ndrangheta di Cosenza. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di una condanna definitiva per duplice omicidio aggravato.

La Corte di Cassazione ha infatti confermato per Franco Pino, 73 anni, storico esponente di spicco della mafia cosentina, gli 8 anni di pena che gli erano stati inflitti per l’assassinio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti.

Due giovani ammazzati in una casa di campagna di Rende nel febbraio del 1985. Alla base della decisione di uccidere Gigliotti e Lenti, l’eccessiva autonomia con cui i due si stavano muovendo e un esagerato ricorso alla violenza.

Per questa ragione vennero invitati a una pranzo a base di maiale dal quale non uscirono vivi. A Lenti venne staccata la testa con una falce, mentre Gigliotti fu torturato prima di venire ucciso a fucilate. I corpi delle vittime vennero ritrovati dai carabinieri in una zona isolata dell’appennino paolano. Pino è stato uno dei primi boss della ‘ndrangheta a collaborare con la giustizia.