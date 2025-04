Putin ordina la chiamata di 160.000 persone per il servizio militare tra aprile e giugno

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la coscrizione obbligatoria di 160.000 persone per il servizio militare tra aprile e luglio 2025. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax citando il decreto del presidente russo.

“Effettuare, dal 1° aprile al 15 luglio 2025, la coscrizione obbligatoria dei cittadini russi di età compresa tra 18 e 30 anni che non sono nella riserva e sono soggetti a (…) la coscrizione per il servizio militare, in numero di 160 mila persone”, si legge nel documento.

“Per attuare, in conformità con la legge federale del 28 marzo 1998, 53-FZ “Sul servizio militare”, il licenziamento dal servizio militare di soldati, marinai, sergenti e sottufficiali il cui termine del servizio militare di leva è scaduto”, si legge nel decreto.

Il Presidente ha incaricato il governo, gli organi esecutivi delle entità costituenti della Federazione Russa e le commissioni di progetto di garantire l’attuazione delle misure relative all’arruolamento dei cittadini russi nel servizio militare.

Secondo i dati ufficiali, durante l’ultimo arruolamento autunnale per il servizio militare obbligatorio (un anno), sono state inviate nell’esercito 133mila nuove reclute.

Durante la campagna primaverile dell’anno scorso, in conformità con il decreto del Presidente della Federazione Russa, 150 mila persone furono chiamate al servizio militare.

Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le modifiche al sistema di arruolamento militare; l’età massima per la coscrizione al servizio militare è stata aumentata a 30 anni.