Incendio in un’abitazione a Rossano, trovato morta una donna

Una donna di cui non si conosce ancora l’identità, è stata trovata morta carbonizzata nel suo letto in seguito ad un incendio divampato, per cause da accertare, nella sua abitazione.

Il fatto è avvenuto questa notte in vico Amarelli, nel comune di Rossano. Interessata dal rogo una abitazione su due livelli situata nel centro storico del comune.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano. Durante le operazioni di spegnimento, nel locale notte, riversa sul letto, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della donna. Sul posto anche la polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118 che ha accertato il decesso della signora.

Al momento la causa accidentale del rogo è l’ipotesi più accreditata. Ulteriori accertamenti in corso da parte della Polizia scientifica. La signora deceduta, da quanto appreso, aveva circa 60 anni e viveva da sola.