‘Ndrangheta, nuove ordinanze di custodia per Scornaienchi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza stamane hanno notificato al detenuto Giuseppe Scornaienchi un’ordinanza cautelare emessa dal giudice distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per il reato di porto illegale di arma comune da sparo e degli arresti domiciliari per il reato di tentata violenza privata.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, scaturisce dalle indagini avviate in prima battuta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, proseguite poi dai militari del Nucleo Investigativo di Cosenza, in merito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco e al posizionamento di una lettera minatoria all’ingresso della discoteca “Il Castello” sita a Sangineto (Cs), posti in essere il 14 agosto 2025.

Le attività, che avevano già consentito di ascrivere, sul piano della gravità indiziaria, la presunta corresponsabilità nel fatto in capo ad altro sodale di Scornaienchi, destinatario di misura custodiale nell’ambito dell’operazione “Thyrrenum”, hanno consentito, sempre sul piano della gravità indiziaria, di individuare Scornaienchi quale presunto autore dell’azione di sparo.

Le presunte responsabilità dell’uomo sono state riscontrate mediante una meticolosa analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza acquisiti lungo tutta l’area dove gli eventi criminosi furono perpetrati, corroborate dalle evidenze scientifiche certificate dai Carabinieri del Ris di Messina all’esito delle analisi svolte su uno scaldacollo sequestrato dai militari nei pressi dell’autovettura utilizzata dagli indagati per la commissione del reato e che gli stessi avevano abbandonato nei giorni successivi.

Giuseppe Scornaienchi, al momento della notifica, era già detenuto dopo essere stato arrestato in regime di latitanza l’8 gennaio 2026, essendosi sottratto al provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti in seno all’operazione “Thyrrenum”, eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza il 25 settembre 2025.