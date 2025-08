Occhiuto a convention FI: da Calabria bella immagine classe dirigente del sud

“Siamo riusciti a dare una bella immagine della classe dirigente meridionale, e della classe dirigente di Forza Italia in genere, una classe dirigente meridionale non rivendicativa.

Abbiamo dimostrato di avere capacità di riempire di contenuti la nostra azione politica, abbiamo dato un altro racconto del Mezzogiorno rispetto ai luoghi comuni che per tanti anni hanno investito il Sud.

Ecco lo stesso racconto che abbiamo cercato di dare della Calabria in questi anni”. Così il presidente dimissionario della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenendo a conclusione degli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia a Villa San Giovanni.

“Sarà – ha aggiunto Occhiuto riferendosi alla sua ricandidatura – una campagna elettorale più bella di quella dell’altra volta. Allora dovevamo promettere quello che avremmo fatto. Oggi ci presenteremo, invece, dando il consuntivo di quello che abbiamo fatto in quattro anni e che non era stato fatto nei 40 anni precedenti. Vogliamo parlare della Statale 106, con il governo di Antonio Tajani e Giorgia Meloni, ha dato alla Calabria 3 miliardi e 800 milioni di euro quando nei 30 anni precedenti era stato dato un miliardo. Faremo vedere i cantieri, quelli degli ospedali che sono stati sulla carta per vent’anni. Abbiamo dimostrato che si può governare la sanità anche in Calabria dove c’è stato un terribile pregiudizio da parte della comunità nazionale. Certo non ho la bacchetta magica, non è che posso trasformare con questa straordinaria squadra che lavora insieme a me, la Calabria nel Veneto in quattro anni. Però abbiamo l’orgoglio di poter dire che abbiamo fatto molto di più di quello che è stato fatto in decenni prima di noi”.

“Dovremo promettere semplicemente – ha detto Occhiuto – di impegnarci per realizzare fatti, cose, opere concrete come abbiamo fatto in questi anni. E dovremmo dire ai calabresi che finalmente hanno una classe dirigente che non ha complessi e che viene giustamente segnalata come una coraggiosa. Non si può governare la Calabria senza coraggio. Il mio gesto? Sì, è stato un gesto coraggioso, ma è stato il gesto di chi cerca di dimostrare che ha imparato la lezione di Silvio Berlusconi che ha sempre cercato la sua legittimazione nel popolo, negli elettori. combattendo anche battaglie che ha vissuto in maniera sofferta sulla sua pelle e anche io le sto vivendo in maniera sofferta”.