Operaio 38enne precipita da impalcatura e muore. Indaga la Procura di Lamezia

Incidente mortale sul lavoro in un'azienda di profilati nella zona industriale di San Pietro Lametino. L'uomo è caduto da un'altezza di sei metri, inutili i soccorsi. I magistrati lametini hanno aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità

Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è morto in un incidente sul lavoro a Lamezia Terme. L’uomo è precipitato da un’impalcatura in un’azienda di profilati nell’area industriale di di San Pietro Lametino, centro a pochi km da Lamezia Terme.

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’operaio si trovava ad un’altezza di circa sei metri quando, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della polizia e, oltre al medico legale, era presente anche il magistrato di turno. L’incidente mortale di Lamezia è il primo del 2025 in Calabria. Insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti di loro competenza sul posto anche gli ispettori dell’Ispesl per verificare le condizioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

La Procura di Lamezia apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare eventualità responsabilità nell’incidente sul lavoro in cui è morto Francesco Stella, l’operaio di 38 anni caduto da un’impalcatura nello stabilimento dell’Europrofil, azienda di prodotti per l’edilizia, nell’area industriale di San Pietro Lametino Del fascicolo dell’inchiesta è titolare, al momento, il sostituto procuratore di turno, Giuseppe Falcone, in coordinamento col Procuratore, Salvatore Curcio.

Il magistrato ha disposto il sequestro dell’area pertinente all’incidente e l’autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita dai sanitari della Medicina legale dell’azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” di Catanzaro.

Una volta espletati gli atti urgenti, l’inchiesta passerà poi al settore della Procura che si occupa di infortunistica sul lavoro. Le indagini sull’incidente sono state delegate al Commissariato di Lamezia della polizia di Stato ed al personale dello Spisal, il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, Stella é deceduto a causa dei traumi riportati nell’urto col terreno precipitando dall’impalcatura.

Lo scopo dell’inchiesta aperta dalla Procura è di verificare se nel cantiere in cui lavorava l’operaio che è deceduto fossero state poste in essere tutte le misure per la prevenzione antinfortunistica.